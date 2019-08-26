ФСИН заявила о намерении передать тюремную медицину в ведение Минздрава

Замглавы службы исполнения наказаний генерал-лейтенант Валерий Максименко заявил о намерении инициировать проработку вопроса о передаче тюремной медицины в ведение Минздрава РФ. В эфире радиостанции «Говорит Москва» чиновник рассказал, что уже со следующей недели начнутся консультации по этой теме с Минздравом и Минюстом.

В настоящее время за здоровьем осуждённых, арестованных и сотрудников ФСИН следит Управление организации медико-санитарного обеспечения в структуре службы. По словам Максименко, к специалистам тюремных медпунктов часто обращаются жители ближайших населённых пунктов.

«Там, где нет врачей, люди не едут в облцентр. Если там есть колония или тюрьма, люди приходят туда. Просто с улицы говорят: "Помогите, доктора". И мы помогаем, лечим бесплатно», — рассказал он.

Также генерал-лейтенант отметил, что в местах лишения свободы люди умирают в 2,5 раза реже, чем в целом по стране.