ФСИН запретит свидания в СИЗО и колониях из-за пандемии коронавируса

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) постановила прекратить предоставление длительных и краткосрочных свиданий «в целях предупреждения распространения заболеваемости [коронавирусом] среди подозреваемых, обвиняемых и осуждённых», сообщает пресс-служба ведомства.

«Также в учреждения исправительной системы категорически запрещён допуск посетителей и сотрудников УИС с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции», — заявили во ФСИН.

Напомним, за последние сутки в России были зафиксированы ещё 33 случая заболевания, из них 31 случай в Москве, один в Томской области, один в Новосибирской области. Таким образом, общее число заболевших выросло до 147 человек.

Россия из-за коронавируса с 18 марта по 1 мая временно ограничила въезд иностранных граждан. Евросоюз также сообщил о закрытии границ минимум на 30 дней. Режимы ЧС в России нигде не введены, объявлена лишь «повышенная готовность».