ФСБ заявила о необходимости контроля спецслужб над интернетом

Первый замдиректора ФСБ Сергей Смирнов заявил, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов — без этого нельзя предотвращать теракты и гарантировать обеспечение информационной безопасности на должном уровне, пишет «Интерфакс».

«Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов. Без этого гарантировать должное обеспечение информационной безопасности и успешно противостоять современным террористическим угрозам невозможно», — сказал Смирнов.

Он отметил, что речь идёт о проблемах, связанных с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью.

В Бишкеке на заседании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) договорились усилить сотрудничество спецслужб в мониторинге интернета на предмет таких угроз, сказал Смирнов. Участники встречи создали защищённый канал связи для обмена информацией о террористах и экстремистах, обсудили расширение банков данных о таких организациях и разработали рекомендации для опроса подозреваемых в терроризме.

Ранее, летом 2018 года, британская правозащитная организация Article 19 заявила в ООН об угрозе свободе пользователям интернета во всём мире со стороны России. По мнению организации, в России регулярно принимают законы, которые противоречат международным стандартам прав на получение информации и на тайну частной жизни, а власти оказывают неоправданное давление на интернет-компании. Правозащитники предупредили, что если в России продолжатся эти процессы, то во всём мире будет жёстко ограничен свободный поток информации в интернете.