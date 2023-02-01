ФСБ задержала троих россиян, готовивших теракты на железной дороге в Свердловской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали троих граждан России, причастных к подготовке и совершению терактов на объектах железнодорожной инфраструктуры в Свердловской области, сообщили в ведомстве.

В ФСБ отмечают, что злоумышленники действовали за денежное вознаграждение. Один из задержанных рассказал о поджоге электрощитовых на железнодорожных путях. Источник АН «Между строк» сообщил, что задержанные являются жителями Свердловской области.

«В ходе обысков по адресам их проживания были изъяты орудия совершения преступлений, символика украинского националистического вооружённого формирования, а также средства связи и коммуникации, содержащие схемы расположения объектов филиала ОАО “РЖД” — Свердловская железная дорога», — отметили в ФСБ.

Возбуждены уголовные дела по ст. 205 (террористический акт) и 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ. Задержанным грозит наказание от 12 лет до пожизненного срока заключения.