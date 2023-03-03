ФСБ задержала террориста, пытавшегося поджечь военкомат в Новоуральске (ВИДЕО)

Накануне сотрудники ФСБ предотвратили теракт в закрытом городе Новоуральске, находящемся под Екатеринбургом. Как рассказали ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по региону, 44-летний злоумышленник хотел взорвать местный военкомат при помощи коктейлей Молотова.

В ведомстве уточнили, что по месту жительства задержанного проведены оперативные мероприятия, обнаружены и изъяты три самодельных зажигательных устройства, а также вещества, предназначенные для их изготовления. Сам террорист подтвердил, что хотел провести диверсию.

Злоумышленника заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (подготовка к совершению теракта).