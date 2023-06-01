ФСБ: Украинские спецслужбы активно предлагают «работу» доверчивым жителям для совершения терактов на территории России

Украинские спецслужбы активно ищут потенциальных террористов в России через соцсети и мессенджеры: они массово рассылают сообщения с предложениями о дополнительном быстром заработке. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

Как уточняют в ведомстве, если собеседник проявляет интерес к такому предложению, то заграничные спецслужбы начинают обрабатывать потенциального исполнителя незаконных акций, предлагая ему работу разной степени сложности, начиная от мелких хулиганских действий, заканчивая серьёзным преступлением. Как правило, в ходе диалога собеседник не осознаёт степень опасности и угрозу наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Мы настоятельно призываем сохранять бдительность и с настороженностью относиться к подобным предложениям от незнакомцев», — предупреждают в ведомстве.