ФСБ сообщила о хищении 45 млн рублей в петербургском Малом драматическом театре

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о раскрытии хищения 45 млн рублей в Малом драматическом театре (МДТ) в Санкт-Петербурге, со ссылкой на Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пишет РИА Новости. Отмечается, что деньги были выделены на проектирование новой сцены Академического Малого драматического театра — Театра Европы.

«Группой лиц было похищено и присвоено не менее 45 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на выполнение работ по проектированию новой сцены Академического Малого драматического театра — Театра Европы», — говорится в сообщении ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведётся следствие. Ряд фигурантов дела уже задержали, решается вопрос об избрании им меры пресечения, отметили в ведомстве.

Как сообщает «Интерфакс», строительство новой сцены МДТ должно быть завершено к концу 2019 года. Общая сумма контракта на реконструкцию, создание подземного паркинга, репетиционных залов, технических и складских помещений превышает 2 млрд рублей.

Художественным руководителем и директором МДТ является Лев Додин. На сайте театра указывается, что авторами концепции новой сцены на месте двухэтажного здания бывшего фуражного двора Семёновского полка являются Додин и Александр Боровский.