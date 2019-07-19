ФСБ разрешат отменять любой международный рейс из-за «угрозы безопасности»

Министерство транспорта России предложило ввести новые правила допуска авиакомпаний к международным рейсам — в частности, в них говорится, что ФСБ сможет отменять любой рейс за границу при «угрозе безопасности РФ», со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

Что именно понимается под этим, не уточняется. Отменять рейсы будет Росавиация, там и в Минтрансе комментировать инициативу отказались.

По словам источников, инициатором новых правил стала ФСБ. Сейчас документ проходит общественное обсуждение и может быть начать действовать в 2020 году. Согласно нему, авиакомпании должны будут не менее чем за 30 минут до вылета предоставить Росавиации информацию о количестве и национальности экипажа и пассажиров, наименовании груза, графике полёта с указанием мест посадок, а также пунктах входа и выхода из воздушного пространства России и других государств с указанием расчётного времени. Если компания не предоставит эту информацию, Росавиация на месяц приостановит её разрешение на полёты за рубеж, при трёх и более нарушениях — отзовёт его на год.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что у Росавиации нет сотрудников для анализа такой информации от авиакомпаний, поэтому её будут «транзитом пересылать спецслужбам». Опрошенные изданием юристы отмечают, что формулировка «угроза безопасности РФ» допускает широкую трактовку. По мнению одного из них, «на деле это означает практически неограниченный перечень оснований для запрета» на международные рейсы.