ФСБ проводит обыски в мэрии Сухого Лога

Сотрудники свердловского управления ФСБ пришли с обысками в администрацию Сухого Лога, сообщает Znak.com со ссылкой на осведомлённый источник в правоохранительных органах. Факт проведения следственных действий в здании мэрии подтвердил первый замглавы Сухого лога Роман Валов.

«Они смотрят документацию, общаются со специалистами. Что их конкретно интересует, сказать не могу — это вопрос к представителям самих силовых структур, комментировать их действия не имею права. Глава сейчас на месте, вся администрация работает в штатном режиме. Они свою работу выполняют, мы — свою», — отметил Валов.

В пресс-службе УФСБ по региону ситуацию пока не комментируют. Напомним, 2 марта дума Сухого Лога приняла отставку главы муниципалитета Станислава Суханова, который подал в отставку по собственному желанию. Решение вступит в силу 13 марта. С этого дня временно исполняющим обязанности главы округа станет Валов.

В настоящее время Суханов претендует на должность руководителя свердловского фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов и считается фаворитом конкурса.

Агентство новостей «Между строк»