ФСБ проводит обыски на заводах гособоронзаказа в Москве, Петербурге и Липецке

Федеральная служба безопасности проводит обыски в Москве, Санкт-Петербурге и Липецке по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на гособоронзаказы, пишет ТАСС.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со следственным департаментом МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по Москве в рамках уголовного дела, возбуждённого следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве по признакам части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"), реализуются следственные действия в городах Липецке, Санкт-Петербурге и Москве. Изымаются документация, носители информации, иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела», — сообщили в ФСБ.

Уголовное дело возбуждено «по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации государственного оборонного заказа, а также федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности». Какая сумма могла быть похищена, в ведомстве не уточнили.