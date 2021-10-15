ФСБ проводит обыск в администрации Среднеуральска по делу о реконструкции очистных сооружений

В мэрии Среднеуральска сотрудники ФСБ проводят обыск по делу о реконструкции очистных сооружений, со ссылкой на источник пишут E1.ru и ЕАН.

«Возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями неустановленными должностными лицами МКУ "Управление ЖКХ" при приёмке работ по разработке рабочей документации на реконструкцию очистных сооружений Среднеуральска по ч. 1 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями"», — сообщил собеседник ЕАН.

По версии следствия, сотрудники администрации в ноябре 2019 года приняли работы по разработке рабочей документации на реконструкцию очистных сооружений Среднеуральска и произвели оплату работы ООО «СУ СУ» в сумме более 21 млн рублей. При этом документация содержала только рабочие чертежи и спецификации, скопированные из проектной документации на реконструкцию очистных сооружений Среднеуральска, разработанной в 2016 году ОАО «Уралгипромез».