ФСБ провела обыски в управлении по борьбе с коррупцией МВД Красноярска

Сотрудники ФСБ провели обыски в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции красноярского краевого главка МВД, со ссылкой на информированный источник пишет «Интерфакс».

«Обыски проходят в рамках ранее возбуждённого уголовного дела о мошенничестве и получении взяток в отношении замначальника отдела управления», — сказал собеседник агентства.

По данным канала «ТВК Красноярск», задержан замначальника отдела Евгений Мотин. В Главном управлении МВД и управлении ФСБ по краю официальных комментариев по данному факту пока не дают.

Как уточнил источник ТАСС, обыски проводились ФСБ совместно с сотрудниками управления собственной безопасности регионального МВД.