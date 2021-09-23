ФСБ провела обыски в администрации Тугулыма

В администрации Тугулыма сегодня прошли обыски ФСБ, пишет Znak.com.

В приёмной мэрии сказали, что следственные действия уже закончились, и не стали их комментировать. По словам чиновника, взявшего трубку, сейчас в администрации «всё спокойно», а глава города Николай Черепанов проводит совещание.

ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что оперативники УФСБ по Свердловской области устроили проверку в кабинете главы Тугулымского городского округа, поводом для этого стали подозрения в мошенничестве при заключении и реализации муниципальных контрактов. Собеседник агентства уточнил, что сейчас управление устанавливает перечень лиц, имеющих отношение к «серым» схемам.

Отметим, что Николай Черепанов в прошлом работал в администрации Тюмени, но в 2017 году его уволили после проверки прокуратуры. Главой Тугулыма он стал весной.