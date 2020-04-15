Экономика

ФСБ потратит более 30 млн рублей из федерального бюджета на закупку фотоаппаратов

15.04.2020 18:42
ФСБ потратит более 30 млн рублей из федерального бюджета на закупку фотоаппаратов

Войсковая часть 55056 ФСБ России потратит 30,2 млн рублей из федерального бюджета на покупку 447 фотоаппаратов. На сайте госзакупок говорится, что техника необходима «для обеспечения государственных нужд».

Как пишет Znak.com, в списке фототехники значатся камеры разных марок. Самый дорогой фотоаппарат — Canon EOS 5D Mark IV Body согласно документам закупки стоит 282,9 тысячи рублей. Также в списке значатся две камеры Sony α7R III Body, стоимость каждой составляет 190,9 тысячи рублей.

Закрытый аукцион должен пройти 28 апреля. Сроки поставки определены до 15 ноября 2020 года.

Фото: 
google.ru
Copyright
Telegram mstrok.ru