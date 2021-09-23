ФСБ опубликовала видео задержания в Екатеринбурге сторонников «Талибана»* (ВИДЕО)

ФСБ опубликовала видео задержания в Екатеринбурге 15 человек, которые приняли идеологию «Талибана»* и склоняли трудовых мигрантов к террористической деятельности.

«Федеральной службой безопасности в Екатеринбурге пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, состоящей из уроженцев государств Центрально-Азиатского региона. Установлено, что члены преступной группы причастны к пропаганде идеологии международных террористических организаций и склонению трудовых мигрантов к совершению преступлений террористической направленности в Российской Федерации», — цитирует ТАСС сообщение ФСБ.

Пятеро из задержанных арестованы, 10 будут выдворены из страны. Возбуждены три уголовных дела. В службе подчеркнули, что в ходе операции силовики изъяли вещественные доказательства, которые «подтверждают их контакты с главарями террористических структур в Ближневосточном регионе». Возбуждены уголовные дела.

«Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются», — добавили в спецслужбе.

* Организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации. Мы указываем это по требованию властей.