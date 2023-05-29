ФСБ накрыла крупную сеть нарколабораторий в Свердловской области

Федеральная служба безопасности пресекла крупную сеть, состоящую из трёх нарколабораторий по производству мефедрона, в Свердловской области. В ходе мероприятий недалеко от городов Первоуральска, Невьянска и села Шайдуриха оперативники задержали пять человек, занимавшихся производством запрещённого вещества, а также пятерых курьеров, которые сбывали наркотик. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ по Свердловской области.

Во время обыска сотрудники изъяли 22 килограмма мефедрона, 6 килограммов которого было у курьеров. Помимо этого, оперативники нашли лабораторное оборудование, прекурсоры, упаковочные материалы, химические реактивы объёмом более 1000 литров, из которых задержанные планировали произвести дополнительно ещё 20 килограммов наркотиков.

По факту преступления возбуждено пять уголовных дел по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.