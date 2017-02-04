ФСБ и ОБЭП проводят обыски в администрации Верхней Салды

В администрации Верхнесалдинского городского округа проходят обыски, сообщили АН «Между строк» источники в руководстве города. Пресс-секретарь администрации Владимир Мальцев подтвердил информацию о следственных мероприятиях, но от комментариев отказался.

По информации АН «Между строк», выемка документов проходит сразу в нескольких кабинетах мэрии в рамках доследственной проверки. Мероприятия проводят сотрудники отдела экономической безопасности Верхнесалдинской полиции и Федеральная служба безопасности. Источники агентства считают, что обыски могут быть связаны с хищением бюджетных средств при строительстве недостающего участка дороги по улице Энгельса. Приблизительная стоимость проекта – 44 млн рублей.

«Проект обсуждали, наверное, лет десять. Разыграли муниципальный контракт, в прошлом году начались работы. По неподтверждённой информации, похитили уже порядка 11 миллионов», – рассказывает осведомлённый источник.

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых от комментария по факту следственных мероприятий, проводимых полицией и ФСБ, пока воздержался, сославшись на то, что в этом деле главное «не протрубить на весь мир о выемке документов и чем, возможно, помешать следствию вывести на чистую воду нарушителей, а чтобы наступила неотвратимость наказания».

Агентство новостей «Между строк»