​​​​​​​Фоторепортаж с 297-го дня рождения Нижнего Тагила

Нижний Тагил отметил свой 297-й день рождения. 10 августа, кажется, все жители высыпали на улицу и с улыбками на лицах исходили ногами весь город вдоль и поперёк. Погода словно тоже решила нас поздравить: пасмурное утро с моросящим дождём сменилось чудным солнечным днём, а потом и тёплым комфортным вечером. Шикарные площадки: новёхонький эльф-парк в «Народном» в считаные часы стал местом притяжения для тех, кто хочет пощекотать нервы на высоте, а мегапопулярный у детей Театрград за драмой под открытым небом опять радовал множеством спектаклей от трёх городских театров. Лисья гора тоже стала притягательным местом для многих: воздушные змеи днём и мускулистые бородатые мужчины на боях без правил на закате мало кого оставили равнодушным, множество других площадок... И наконец, те самые «Иванушки», которые уже четверть века по-молодецки отжигают на сцене и чьи песни вчера прицепились к нам на несколько месяцев вперёд. Напеваем «Снегири не гири» и смотрим большую фотогалерею от наших фотографов Артёма Тимашева и Яны Константиновой. Проживите этот крутой день заново!