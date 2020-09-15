Фотограф из Нижнего Тагила вышел в финал международного конкурса фотожурналистики

Уроженец Нижнего Тагила фотожурналист Павел Волков прошёл в финал престижного конкурса Vilnius Photo Circle. На протяжении 14 лет в нём принимают участие сильнейшие фоторепортёры со всего мира.

Жюри высоко оценило проект «История Талая», который Волков снимал на протяжении трёх лет. Герой проекта — паралимпийский пловец Алексей Талай из Беларуси. В детстве Алексей подорвался на бомбе времён Великой Отечественной войны, лишился рук и ног, перенёс десятки сложных операций, но это не помешало ему стать великолепным спортсменом.

В октябре этого года в Вильнюсе должен был пройти финал конкурса. Традиционно финалисты участвуют в трёхдневном фестивале, на котором проходят мастер-классы, лекции, выставки. Но в этом году из-за пандемии коронавируса финал пройдёт в онлайн-формате, рассказал «Афише МС» Павел Волков.

«Я уже был на этом конкурсе и знаю, как всё красиво на нём организовано: большая церемония, выставки, лекции. В этом году провести фестиваль не получится, но это не страшно. Конкурс проводится уже 14 лет, считается уважаемым, и я рад, что попал в финал. Конкуренция очень сильная — в конкурсе участвуют фотожурналисты со всего мира», — говорит Павел Волков.

Павел Волков больше пяти лет живёт в Москве, работает в городской газете и постоянно становится призёром престижных фотоконкурсов. Большое интервью с фотографом можно прочитать здесь.