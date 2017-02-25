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28 Фев 2017 22:06 | Метки: новости, культура

Фотограф из Нижнего Тагила вошёл в шорт-лист престижного фотоконкурса Sony

Одиннадцать российских фотографов вошли в шорт-лист одного из самых престижных фотоконкурсов мира – Sony World Photography Awards, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя организаторов конкурса. Среди попавших в номинацию – тагильский фотограф Георгий Майер.

«Четверо российских фотографов претендуют на премии в профессиональных категориях за сильные конкурсные портфолио, состоящие из пяти-десяти фотографий. В шорт-листе конкурса для фотографов-любителей, в котором побеждает одна фотография в каждой из десяти категорий, фигурируют шесть российских фотографов. Один фотограф из России представлен в конкурсе для молодых фотографов, участникам которого от 12 до 19 лет», – отмечают организаторы конкурса.

Всего на 10-й юбилейный конкурс Sony World Photography Awards поступило рекордное число заявок – 227 тысяч фотографий из 183 стран.

 «Из 49 стран, представленных в шорт-листах, Россия заняла пятое место по числу фотографов, вошедших в список номинантов на премии», – добавила представитель конкурса.

В десятку претендентов на получение премии в профессиональных категориях вошли Георгий Майер из Нижнего Тагила и Снежана фон Бюдингем из Перми, проживающая в Кёльне, – оба в категории «Портретная съёмка»; Александр Ануфриев из Ухты, живущий в Москве («Концептуальная фотография»), и Эдуард Корниенко из Ставрополя («Спорт»).

За право стать лучшим среди фотографов-любителей сражаются москвич Александр Виноградов («Портретная съёмка»), Алексей Мунич из Приморья («Портретная съёмка»), Максим Коротченко из Астрахани («Натюрморт»), москвич Сергей Дибцев («Натюрморт» и «Технически обработанная фотография», также он отмечен жюри в категориях «Портретная съёмка» и «Технически обработанная фотография»), житель Брянска Владимир Жога («Путешествия») и живущая в Санкт-Петербурге уроженка Полтавы Ольга Синенко («Съёмка в движении»).

В молодёжной категории за победу поборется 16-летняя жительница Тольятти.

Работы всех фотографов, вошедших в шорт-лист, будут выставлены с 21 апреля по 7 мая в лондонском культурном центре Somerset House.

Победители конкурса любителей будут объявлены 28 марта, конкурса профессионалов – на торжественной церемонии в Лондоне 20 апреля. На церемонии будет названо также имя главного победителя – фотографа года. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: архив Георгия Майера

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