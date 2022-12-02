Фотограф из Нижнего Тагила стал лауреатом престижного международного конкурса

Тагильчанин Рефат Мамутов стал лауреатом международного фотоконкурса 35AWARDS. Он является членом союза художников России и международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, преподаёт в НТГСПИ на худграфе.

В фотоконкурсе 35AWARDS Рефат участвует ежегодно на протяжении восьми лет и неоднократно становился лауреатом в различных категориях. Его работы печатались в каталоге конкурса. Направление «Селфи», в котором Рефат Мамутов стал лауреатом на этот раз, является одним из тематических сайта 35PHOTO.

«В фондах любого фотографа имеется несколько автопортретов. Я не исключение. Более того, я часто обращаюсь к жанру автопортрета. Несмотря на некоторые технические сложности исполнения этого жанра, у него есть весомые плюсы: отсутствие зависимости от модели и полное взаимопонимание с моделью, то есть с собой. Сюжет с зеркалом, который я использовал в двух из трёх композиций, не нов и давно используется художниками и фотографами. Поэтому в применении своего отражения в зеркале я не был оригинален. Вероятно, жюри конкурса, скорее всего, подкупила подача сюжета. Я по натуре созерцатель, и мне свойственна меланхолия. В этих работах я пытался отразить свою сущность, и отражение в зеркале в определённой степени работало на эту задачу. Думаю, мне удалось добиться своей цели», — делится с АН «Между строк» Рефат Мамутов.

35AWARDS — ежегодная международная фотопремия, основанная в 2015 году. Одной из задач престижного конкурса является поиск и определение 100 лучших фотографов мира. В этом году он проводился в восьмой раз. Участие в нём по направлению «Селфи» приняли 3554 человека из 105 стран мира. Всего на конкурс было представлено 13 519 фотографий.

Ранее тагильчане уже входили в топы лучших фотографов по версии международной фотопремии. В 2018 году в топ-200 вошёл Сергей Скоробогатов.