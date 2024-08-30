Форум «Экспортный марафон» пройдёт в Екатеринбурге 12 сентября

Ежегодный форум «Экспортный марафон» пройдёт в Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» 12 сентября. На форуме обсудят важные темы для экспортёров Свердловской области специалисты Российского экспортного центра, «СКОЛКОВО» и студии Артемия Лебедева.

Спикеры обсудят с участниками, каким надо быть, чтобы соответствовать современному миру и успешно продавать. Слушатели научатся внедрять новые инструменты: профайлинг, ИИ, цифровые платформы. Будут переосмыслять визуал, а также обсуждать логистику, кадры, платежи и другие насущные вопросы.

«Форум «Экспортный марафон» – это событие-бренд, мероприятие, которое ежегодно даёт ответы на актуальные вопросы и задаёт вектор развития экспортно ориентированным компаниям региона. В этот же день мы наградим победителей конкурса «Экспортёр года Свердловской области – 2024». Это очень важное для нас мероприятие», — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Студия Артемия Лебедева занимается упаковкой брендов и продуктов много лет, в том числе для вывода на зарубежные рынки. В портфолио — более 5000 проектов, включая мерч «Сделано в России», дизайн-код Москвы, айдентика «Яндекса», сайт «Газпрома» и множество собственных продуктов.

В Екатеринбурге эксперты студии расскажут про продающую упаковку для экспортёра, приведут примеры, когда благодаря одному взгляду на упаковку или презентацию потребитель соглашался купить продукт или заключить сделку. Иногда получить такой результат можно даже без большого бюджета. Секреты раскроет руководитель отдела по делам государственной важности студии Артемия Лебедева Екатерина Арсеньева.

Ещё одна тема форума — профайлинг. Это способность «читать» контрагентов по глазам и жестам, видеть скрытые мотивы. Этому участники форума поучатся у самого медийного профайлера в России, владельца Корпоративного Университета и онлайн-школы Моспрофайлер Алексея Крутилина.

Как поставить цифровые инструменты на службу экспорту, расскажет сооснователь Metra Digital Logistics, экспортного агентства ExportDrive, академии по внедрению AI в бизнесе, ментор технологических бизнесов образовательных программ бизнес-школы «СКОЛКОВО» Сергей Верещака. Участники узнают, как с помощью искусственного интеллекта можно проверять контрагентов и анализировать их платежеспособность, искать партнёров, вести клиентские базы и настраивать бизнес-процессы.

Главная пленарная дискуссия посвящена теме «Новая архитектура ВЭД: Куда мы идём?». В ней примут участие: почётный представитель Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в Азербайджанской Республике Мария Суворовская, председатель Русско-Азиатского Делового Совета (РАДС) Максим Кузнецов, бренд-директор компании SPLAT Global Анастасия Нидзий, советник председателя Русско-Азиатского Делового Совета (РАДС) по Индонезии Любарто Сартойо, директор по развитию Российско-египетского делового совета и специалист по развитию ВЭД в АРЕ и странах МЕНА Нина Сухарева.

Пройдёт на форуме и специальная секция от SPLAT Global, компании, чья продукция представлена на рынках более 60 стран мира, а также живой бизнес-разбор от РЭЦ и мастер-класс «Женское дело».

Кроме того, на «Экспортном марафоне» состоится традиционная встреча «Клуба экспортёров», где участников ждут новые знакомства, обмен опытом и идеями с единомышленниками.

Открыта регистрация, количество мест ограничено, участие бесплатное в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Организаторы форума: правительство Свердловской области, министерство инвестиций и развития Свердловской области и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес»). Центр поддержки экспорта СОФПП c 2011 года помогает компаниям малого и среднего бизнеса выходить на внешние рынки.