Ford отзовёт в России более 15 тысяч машин из-за риска возгорания

В России будет отозвано 15 тысяч 670 автомобилей Ford из-за риска возгорания в моторном отсеке, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). В сообщении ведомства отмечается, что программа мероприятий запущена компанией «Форд Соллерс Холдинг», являющейся официальным представителем Ford на российском рынке. Отзыву подлежат кроссовер Kuga и компактвэн C-Max, выпущенные с мая 2012 года по декабрь 2014 года.

«Причиной отзыва транспортных средств марки Ford (Kuga, C-Max) является локальный перегрев головки блока цилиндра. Это может привести к образованию трещин и вызвать утечку масла, находящегося под давлением, что может стать причиной возгорания моторного отсека», — пояснили в Росстандарте.

На отозванных автомобилях модернизируют систему охлаждения, установив датчик уровня охлаждающей жидкости и обновив программное оборудование.

«Таким образом, в транспортных средствах появится визуальное и звуковое предупреждение, информирующее об уровне охлаждающей жидкости», — добавляет Росстандарт.

В сообщении также подчёркивается, что все ремонтные работы будут проводиться бесплатно для владельцев.