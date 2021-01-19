Forbes оценил стоимость изменения курса самолёта с Навальным

Авиакомпании «Победа» и «Россия» могли потерять от 150 тысяч до полумиллиона рублей на каждом из четырёх рейсов, которые перенесли из Внуково в Шереметьево и обратно 17 января, в день прилёта Алексея Навального, со ссылкой на экспертов в авиационной отрасли пишет Forbes.

В «Победе» подтвердили, что из-за закрытия Внуково на запасной аэродром перенесли три их рейса. По словам собеседника, пилоты объявили, что аэропорт закрыт из-за выкатившегося за полосу самолёта, потому что эту причину назвал им диспетчер. В компании не стали комментировать убытки, сославшись на то, что это закрытая коммерческая информация. В авиакомпании «Россия» сказали, что в Шереметьево перенаправили их рейс, летевший из Санкт-Петербурга; вероятно, на нём летела певица Ольга Бузова.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев сказал, что для аэропортов потери от смены места посадки «минимальны, так как самолёты "Победы" всё равно должны были перелететь во Внуково, чтобы взять пассажиров на следующий рейс». При этом авиакомпании потеряли сотни тысяч рублей за один перенесённый рейс — в первую очередь из-за затрат на топливо. По его мнению, издержки пассажиров были невелики, но если кто-то застраховался от потери стыковки, это будет считаться страховым случаем.

Независимый аналитик по вопросам экономики авиации Дмитрий Адамидов оценил потери для авиакомпаний примерно в 150 тысяч рублей на один самолёт в одну сторону. Ещё один авиационный эксперт, оставшийся анонимным, назвал сумму в диапазоне от 300 до 450 тысяч рублей на один самолёт. Он уточнил, что авиакомпании к тому же могли быть вынуждены накормить пассажиров, которые ждали этих рейсов в других городах, а это дополнительные издержки, которые подсчитать проблематично.

Напомним, 17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии. Над Москвой его рейс изменил курс и приземлился в Шереметьево вместо Внуково, где его ждали сторонники. Пилот самолёта сказал, что Внуково закрыли по техническим причинам — из-за выкатившегося за полосу самолёта. В аэропорту назвали причиной застрявшую на полосе снегоуборочную технику.

В результате Навального задержали на паспортном контроле в Шереметьево. На следующий день его арестовали на 30 суток — он будет находиться в СИЗО, пока суд будет рассматривать требование ФСИН о замене его условного срока на реальный. Это заседание было намечено на 29 января.