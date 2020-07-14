Forbes: Из-за аварий на «Норникеле» Потанин потерял 3,6 млрд долларов

Из-за экологических катастроф на «Норильском Никеле» состояние главы горно-металлургической компании Владимира Потанина сократилось на 3,6 млрд долларов, со ссылкой на данные своего счётчика Real Time пишет Forbes.

4 июля активы бизнесмена оценивались в 26,7 млрд долларов, а вечером 13 июля — 23,1 млрд долларов.

Напомним, 29 мая в Норильске произошёл разлив около 20 тысяч тонн дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». Об аварии стало широко известно только 3 июня, когда о ней говорили на совещании у президента Владимира Путина. По оценке Forbes, только за 4 июня состояние Потанина уменьшилось на 1,5 млрд долларов. Оценивая ущерб от техногенной катастрофы, предприниматель говорил о 10 млрд рублей, однако Росприроднадзор оценил ущерб экологии в 148,2 млрд рублей. В «Норникеле» заявили, что оспорят размер вреда, но обязуются ликвидировать последствия аварии за свой счёт.

12 июля произошла вторая авария, во время которой в Красноярском крае в районе посёлка Тухард при перекачке авиационного топлива произошла разгерметизация трубопровода, принадлежащего «Норильсктрансгазу» (входит в ГМК «Норникель»). В результате разлилось около 44,5 тонны авиационного топлива.

Несмотря на сокращение состояния, Потанин по-прежнему занимает первое место в рейтинге самых богатых россиян.