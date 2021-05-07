Forbes: Google в России грозит штраф в десятки триллионов рублей за блокировку YouTube-канала «Царьград»

Если YouTube не разблокирует канал «Царьград», то сумма штрафов компании Google в течение семи месяцев достигнет 94 триллионов рублей, со ссылкой на подсчёты юридической фирмы Baker & McKenzie пишет Forbes.

Ранее Арбитражный суд Москвы обязал Google разблокировать YouTube-канал «Царьграда», компания должна выполнить решение суда до 20 мая. В случае неисполнения этого решения с российского подразделения Google начнут взимать прогрессивный штраф в пользу «Царьград медиа». Начальная сумма штрафа составит 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда, каждую неделю размер штрафа будет увеличиваться в два раза.

Согласно подсчётам компании Baker & McKenzie, выступающей партнёром Google в суде, спустя семь месяцев сумма штрафов компании достигнет 94 триллионов рублей, что практически сопоставимо с капитализацией Alphabet — материнской компании Google.

Аккаунт «Царьграда» на YouTube заблокировали в июле 2020 года, причиной блокировки Google указал «нарушение экспортного законодательства». Основатель «Царьграда» — бизнесмен Константин Малофеев, который с 2014 года находится под санкциями Евросоюза и США из-за подозрений в финансировании сепаратистов на востоке Украины.