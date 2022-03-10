Общество

Фонд «Живи, малыш» организовал реабилитационные курсы на дому для родителей особенных детей

10.03.2022 18:02
Фонд «Живи, малыш» организовал реабилитационные курсы на дому для родителей особенных детей

Специалисты благотворительного фонда «Живи, малыш» в начале марта бесплатно провели в Качканаре обучающий курс для родителей с особенными детьми. Теперь семье с таким ребёнком необязательно обращаться к специалисту, реабилитация стала доступной на дому. Организовать поездку в Качканар помогла благотворительная поддержка компании ЕВРАЗ.

В течение недели инструктор адаптивной физкультуры и дефектолог проводили бесплатные занятия. За это время для каждого ребёнка составили индивидуальную программу тренировок. Все упражнения специалисты адаптировали под домашние условия, и теперь родители смогут заниматься с детьми даже без спортивного инвентаря и методических материалов. 

Сперва практические занятия вели инструкторы, но спустя несколько дней они только контролировали правильное выполнение упражнений. 

«Мы очень довольны занятиями. Инструкторы умнички, доброжелательные специалисты. Всё понятно объясняют, показывают. Мы столько нового узнали! Например, дефектолог рассказала нам, как делать логомассаж сыну. Он после этого стал лучше говорить. И вообще программа замечательная, мы о такой только мечтать могли. Если сам что-то новое вычитаешь, пробовать без наблюдения специалиста боишься. У детей с ДЦП одно неправильное движение вызывает боль, и навредить легко, поэтому хорошо, когда есть к кому обратиться. С удовольствием примем участие ещё», поделилась своим мнением мама одного из подопечных фонда Оксана Бабкина.  

В дальнейшем родители детей смогут консультироваться со специалистами по всем интересующим их вопросам. Обучение мам и пап особенных детей проходило в рамках проекта «Выездная реабилитация», который фонд «Живи, малыш» запустил в 2020 году. Программа рассчитана на детей и взрослых до 35 лет с ДЦП. 

«ДЦП нельзя вылечить, жизнь с таким диагнозом требует ежедневных усилий. Но многие родители особенных детей проходят лишь курсовую реабилитацию и не занимаются дома, потому что не знают, как это делать. В результате дети не реализовывают свой возможный двигательный и интеллектуальный потенциал. Проект “Выездная реабилитация” поможет родителям восполнить эти пробелы в знаниях, подготовить организм ребёнка к предстоящему курсу в одном из ребцентров, а также поддержать и улучшить его текущее физическое и эмоциональное состояние», объяснила инструктор фонда по АФК Олеся Ходосевич.

В 2021 году проект получил финансовую поддержку компании ЕВРАЗ. Сейчас обучение доступно родителям из Нижнего Тагила, Качканара и других близлежащих городов Свердловской области. До этого программа работала только в Екатеринбурге.

«На протяжении 15 лет компания ЕВРАЗ помогает детям с ДЦП, в том числе поддерживая социальные проекты, направленные на помощь таким ребятам. С уральским фондом “Живи, малыш” мы сотрудничаем уже шесть лет. Мы поддержали их проект “Добрый автомобиль”, который бесплатно перевозит людей с инвалидностью по Нижнему Тагилу и за его пределами», говорит директор НКО «Благотворительный фонд “ЕВРАЗА” Урал» Елена Раудштейн.

В 2021 году компания профинансировала ещё две программы фонда в Нижнем Тагиле — службу нянь-ассистентов для особенных детей и выездную службу реабилитации. После этого стали возможны поездки специалистов фонда в разные города области. 

Специалисты выездной службы фонда «Живи, малыш» будут совершать такие поездки по Свердловской области каждый месяц. Так, за один выезд в другой город обучение смогут пройти пять семей. 

Ещё один курс в Качканаре фонд «Живи, малыш» проведёт в апреле. Если у вас есть ребёнок с ДЦП и вам необходима помощь инструктора АФК или дефектолога, можно обращаться в фонд в будние дни с 09:00 до 17:00 по телефону: + 7 (3435) 34-20-34.

Фото: фонд «Живи, малыш»
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