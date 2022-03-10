Фонд «Живи, малыш» организовал реабилитационные курсы на дому для родителей особенных детей

Специалисты благотворительного фонда «Живи, малыш» в начале марта бесплатно провели в Качканаре обучающий курс для родителей с особенными детьми. Теперь семье с таким ребёнком необязательно обращаться к специалисту, реабилитация стала доступной на дому. Организовать поездку в Качканар помогла благотворительная поддержка компании ЕВРАЗ.

В течение недели инструктор адаптивной физкультуры и дефектолог проводили бесплатные занятия. За это время для каждого ребёнка составили индивидуальную программу тренировок. Все упражнения специалисты адаптировали под домашние условия, и теперь родители смогут заниматься с детьми даже без спортивного инвентаря и методических материалов.

Сперва практические занятия вели инструкторы, но спустя несколько дней они только контролировали правильное выполнение упражнений.

«Мы очень довольны занятиями. Инструкторы — умнички, доброжелательные специалисты. Всё понятно объясняют, показывают. Мы столько нового узнали! Например, дефектолог рассказала нам, как делать логомассаж сыну. Он после этого стал лучше говорить. И вообще программа замечательная, мы о такой только мечтать могли. Если сам что-то новое вычитаешь, пробовать без наблюдения специалиста боишься. У детей с ДЦП одно неправильное движение вызывает боль, и навредить легко, поэтому хорошо, когда есть к кому обратиться. С удовольствием примем участие ещё», — поделилась своим мнением мама одного из подопечных фонда Оксана Бабкина.

В дальнейшем родители детей смогут консультироваться со специалистами по всем интересующим их вопросам. Обучение мам и пап особенных детей проходило в рамках проекта «Выездная реабилитация», который фонд «Живи, малыш» запустил в 2020 году. Программа рассчитана на детей и взрослых до 35 лет с ДЦП.

«ДЦП нельзя вылечить, жизнь с таким диагнозом требует ежедневных усилий. Но многие родители особенных детей проходят лишь курсовую реабилитацию и не занимаются дома, потому что не знают, как это делать. В результате дети не реализовывают свой возможный двигательный и интеллектуальный потенциал. Проект “Выездная реабилитация” поможет родителям восполнить эти пробелы в знаниях, подготовить организм ребёнка к предстоящему курсу в одном из ребцентров, а также поддержать и улучшить его текущее физическое и эмоциональное состояние», — объяснила инструктор фонда по АФК Олеся Ходосевич.

В 2021 году проект получил финансовую поддержку компании ЕВРАЗ. Сейчас обучение доступно родителям из Нижнего Тагила, Качканара и других близлежащих городов Свердловской области. До этого программа работала только в Екатеринбурге.

«На протяжении 15 лет компания ЕВРАЗ помогает детям с ДЦП, в том числе поддерживая социальные проекты, направленные на помощь таким ребятам. С уральским фондом “Живи, малыш” мы сотрудничаем уже шесть лет. Мы поддержали их проект “Добрый автомобиль”, который бесплатно перевозит людей с инвалидностью по Нижнему Тагилу и за его пределами», — говорит директор НКО «Благотворительный фонд “ЕВРАЗА” — Урал» Елена Раудштейн.

В 2021 году компания профинансировала ещё две программы фонда в Нижнем Тагиле — службу нянь-ассистентов для особенных детей и выездную службу реабилитации. После этого стали возможны поездки специалистов фонда в разные города области.

Специалисты выездной службы фонда «Живи, малыш» будут совершать такие поездки по Свердловской области каждый месяц. Так, за один выезд в другой город обучение смогут пройти пять семей.

Ещё один курс в Качканаре фонд «Живи, малыш» проведёт в апреле. Если у вас есть ребёнок с ДЦП и вам необходима помощь инструктора АФК или дефектолога, можно обращаться в фонд в будние дни с 09:00 до 17:00 по телефону: + 7 (3435) 34-20-34.