Фонд святой Екатерины передал главному ковидному госпиталю Екатеринбурга оборудование на 60 млн рублей

Для лечения тяжелобольных пациентов с коронавирусом благотворительный Фонд святой Екатерины приобрёл для городской клинической больницы № 40 кислородные аппараты «экспертного» уровня: 16 увлажнителей воздуха Airvo2, пять комплектов аппаратов ИВЛ Puritan Bennett и четыре аппарата ИВЛ Servo-i, которые подходят даже новорождённым детям, со ссылкой на пресс-службу фонда пишет 66.ru.

Аппараты ИВЛ применяются только при серьёзном поражении лёгких, а увлажнители позволяют поддерживать пациентов с менее тяжёлой формой заболевания. За счёт высокой влажности воздуха уменьшается воспаление в дыхательных путях, интенсивность кашля, одышки, нехватки воздуха, а также разжижается и выходит мокрота из лёгких. При этом одним аппаратом могут пользоваться сразу несколько пациентов.

«Сейчас мы лечим пациентов с коронавирусной инфекцией поэтапно: в более лёгкой форме достаточно лишь кислородной терапии, в тяжёлой требуется более продвинутая респираторная поддержка с высокопоточной терапией или инвазивной вентиляцией лёгких. Оборудование, которое мы получили сегодня, поможет нам в лечении именно тяжёлых пациентов», — рассказал заведующий реанимационным отделением ГКБ № 40 Владимир Багин.

Также фонд передал медучреждению средства индивидуальной защиты для врачей.

Напомним, во время третьей волны новой коронавирусной инфекции учредители Фонда святой Екатерины передали в медучреждения города и области более трёхсот единиц аппаратов для проведения кислородной терапии у взрослых и детей. Общий объём помощи за полтора года составил более 2 млрд рублей.