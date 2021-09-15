Фонд Ройзмана за день собрал 13 млн рублей на лечение мальчика из Ревды

Фонд Ройзмана закрыл сбор денег на дорогостоящее лечение 10-летнего Сергея Фетисова из Ревды, сообщил в соцсетях фонда Евгений Ройзман.

«Всё, закрыли сбор полностью. Всем спасибо, кто участвовал. Парня ждут в клинике. Будет жить. Улыбаюсь», — написал он.

Мальчик родился с синдромом гипоплазии правых отделов сердца, который выявили ещё во время беременности. У людей с этим диагнозом не развиваются правые отделы сердца. Сразу после рождения его лечили в несколько этапов.

Позже ребёнку поставили редкий диагноз — «пластический бронхит». Ему необходимо лечение в американской клинике «Немур», которое стоит 193 тысячи долларов или около 14 млн рублей.

Вечером 13 сентября Евгений Ройзман в эфире радиостанции «Эхо Москвы» попросил всех, кто хочет поздравить его с днём рождения (политику исполнилось 59 лет), отправить пожертвование на лечение мальчика. На тот момент было собрано чуть более миллиона рублей. Позже он разместил аналогичное объявление в соцсетях.