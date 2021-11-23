ФНС решила отказаться от декларации 3-НДФЛ 

В ФНС заявили об отказе от стандартной для физлиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ к 2024 году. Как сообщает РБК со ссылкой на главу ФНС Даниила Егорова, отмена деклараций будет зависеть от доступа налоговиков к данным.

Предоставлять декларацию 3-НДФЛ физлица должны при получении дохода от продажи имущества либо сдачи его в аренду, а также при получении имущества в дар не от близких родственников. Декларация заполняется и в случае дохода от источников, находящихся за пределами страны, или выигрыша в лотерею. Также 3-НДФЛ нужна для получения налоговых вычетов.

По словам Егорова, каждый год налоговая служба получает 14 млн деклараций от физических лиц. К 2024 году планируется сделать все вычеты автоматизированными.