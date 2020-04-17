ФНС предложила вносить доходы россиян в единый реестр

Федеральная налоговая служба выступила с инициативой создания специального реестра с доходами россиян, заявил «Интерфаксу» замруководителя службы Виталий Колесников.

«Реестр позволит выстроить на основании данных человека его семейные связи. Потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать, соответственно, правительству, президенту ту помощь, которая будет нужна именно в данном случае», — сказал Колесников.

Колесников убеждён, что сейчас в России «нет нормального, объективного счётного понятия семьи, домохозяйства», именно поэтому создание такой базы и принятие соответствующего законопроекта, по его мнению, особенно актуально.

В соответствии с проектом закона в федеральный реестр о населении будут включаться базовые данные (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные сведения о физическом лице (семейное положение, родственные связи и иные). Предполагается, что реестр будет получать данные от государственных и муниципальных органов власти, органов местного самоуправления и органов управления государственными внебюджетными фондами. Документ может вступить в силу с 1 января 2022 года за исключением отдельных положений, для которых установлены свои сроки.