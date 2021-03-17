ФНС получила расширенный доступ к банковской тайне россиян

С 17 марта в России вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, согласно которым Федеральная налоговая служба получила расширенный доступ к банковским счетам россиян, данные о которых ранее подпадали под закон о банковской тайне, пишет «Интерфакс».

Теперь банки обязаны в течение трёх дней со дня получения запроса из ФНС предоставлять налоговикам копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение денежными средствами, копии договора на открытие счёта и заявления на его закрытие, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей. Кроме того, под действие закона попадают сведения о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях, включая информацию в отношении отдельных операций за определённый период.

Ранее налоговые органы могли получать данные о счетах и вкладах банковских клиентов только в рамках налоговых проверок. В Федеральной налоговой службе заявили, что изменения не затронут «добросовестных граждан», и пояснили, что новые правила «призваны повысить контроль за денежными потоками граждан и предприятий».