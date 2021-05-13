ФНС подала иск о банкротстве завода под Нижним Тагилом

Федеральная налоговая служба России подала иск с требованием банкротства Кушвинского кирпичного завода, информация о заявлении появилась на сайте электронного правосудия.

Иск от межрайонной инспекции ФНС № 25 по Свердловской области был подан 27 апреля. В ведомстве сообщили, что у предприятия накопилась задолженность перед кредитором в 14,2 млн рублей, пока иск ещё не принят к производству.

«Арбитражный суд Свердловской области определил: оставить заявление Межрайонной инспекции ФНС №25 по Свердловской области о признании ООО "Кушвинский кирпичный завод" несостоятельным (банкротом) без движения. Предложить заявителю в срок до 14 мая 2021 года устранить указанные недостатки», — говорится в определении суда.

Ранее сообщалось, что предприятие задолжало сотрудникам больше 2,7 млн рублей по зарплате.

Областная прокуратура отмечала, что Кушвинский кирпичный завод и его директор Александр Аскаров были привлечены к административной ответственности по статье КоАП РФ «Невыплата заработной платы», им был выписан штраф в 30 и 10 тысяч рублей соответственно.

Кушвинский кирпичный завод специализируется на производстве кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожжённой глины. С 2016 года завод работает в убыток, 2020 год завод закончил с чистым убытком в 39,1 млн рублей. Выручка предприятия за 2020 год выросла на 4% до 64 млн рублей.