ФНС не будет блокировать счета обычных граждан

Федеральная налоговая служба (ФНС) России в ближайшее время получит право замораживать счета предпринимателей, не предоставивших налоговикам расчёты по страховым взносам. Поправки в Налоговый кодекс вступят в силу 30 августа. Однако нововведения не коснутся физлиц, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что у налоговиков с 30 августа появится возможность блокировать счета не только юрлиц, но и физлиц, если они не подали декларацию 3-НДФЛ, но обязаны были это сделать: например, при получении дорогостоящих подарков не от близких родственников или в случае продажи имущества.

«Действующим законодательством приостановление операций по счетам налогоплательщиков — физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также не являющихся плательщиками страховых взносов, не предусмотрено. Никаких изменений законодательства в НК РФ по данному вопросу не вносилось», — сообщили в ФНС.

Налоговики сейчас уже имеют право замораживать счета работодателей, если они вовремя не представили им декларации по подоходному налогу.

В ФНС уверяют, что изменения, внесённые в статью 76 Налогового кодекса, сделают жизнь российских налогоплательщиков проще: со следующего года граждане смогут платить имущественные налоги — земельный, транспортный и налог на недвижимость — единым платежом. Причём сделать это можно будет авансом. Согласно документу, физлица смогут добровольно перечислять на счёт Федерального казначейства единый платёж в счёт исполнения обязанностей по уплате налогов. Налоговики будут сами списывать с этого счёта нужную сумму, а излишне уплаченные деньги граждане при желании смогут вернуть.

Закон также допускает возможность уплаты налогов через многофункциональные центры предоставления госуслуг (МФЦ). Налоги можно будет платить не только за себя, но и за других лиц.