ФК «Зенит» досрочно стал чемпионом футбольной премьер-лиги

Футбольный клуб «Зенит» за четыре тура до конца чемпионата Российской премьер-лиги стал её победителем. Накануне команда из Санкт-Петербурга обыграла в гостях «Краснодар» со счётом 4:2 и набрала 62 очка, тем самым став недосягаемой для ближайших соперников.

Это шестое чемпионство «Зенита» в российском чемпионате. Ранее команда побеждала в сезонах 2007, 2010, 2011/12, 2014/15 и 2018/19 годов. «Зенит» стал первым за последние шесть лет российским клубом, которому удалось защитить свой чемпионский титул, выигранный годом ранее. Отметим, что тагильчанин Олег Шатов стал трёхкратным чемпионом в составе сине-бело-голубых. Ранее он брал чемпионство в сезонах-2014/15 и 2018/19.

«Эмоции приятные, двойные. Конечно, это один из самых счастливых дней в моей жизни. Я стал впервые дедушкой, и мы стали чемпионами. Эмоции запредельные. Ребята заслужили, с чем я их и поздравляю», — прокомментировал победу своей команды в эфире «Матч ТВ» тренер Сергей Семак.

За время существования чемпионата России чаще остальных первое место занимал московский «Спартак», у которого 10 чемпионств. Шесть, как и у «Зенита», у ЦСКА.