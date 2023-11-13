ФК «Уралец-ТС» закончил сезон на 6-м месте

В заключительном 18-м туре первенства России в Дивизионе «Б» Второй лиги ФК «Уралец-ТС» в Нижнем Тагиле принимал «Динамо-Барнаул». Встреча прошла 12 ноября на стадионе «Уралвагонзавода». Счёт в матче уже на 5-й минуте открыл игрок тагильской команды Линаз Кадерметов. Гостям удалось забить «в раздевалку». На 67-й минуте барнаульцы после точного удара Артёма Яркина выходят вперёд, но за 7 минут до финального свистка Алексей Фахрутдинов вновь сравнивает счёт — 2:2. В итоге «Уралец-ТС» набирает 18 очков (4 победы, 6 ничьих и 6 поражений при разнице мячей 4) и занимает 6-ю строчку в турнирной таблице.