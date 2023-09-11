ФК «Уралец-ТС» в Нижнем Тагиле уступил «Торпедо» из Миасса

9 сентября в Нижнем Тагиле на стадионе «Уралвагонзавод» «Уралец-ТС» в рамках восьмого тура первенства России в Дивизионе «Б» Второй лиги принимал «Торпедо» из Миасса. Перед матчем болельщиков тагильской команды ожидал приятный сюрприз — состав клуба пополнили бывшие игроки: нападающий Михаил Губанов, сыгравший в прошлом сезоне за клуб 31 игру и забивший 33 мяча, и полузащитник Валерий Мазур, который провёл в команде 18 матчей и забил 12 мячей.

Гости на правах лидера группы владели небольшим преимуществом во владении мячом. Также они чаще и точнее били по воротам тагильчан. В итоге единственный мяч в игре забили «торпедовцы» на 77-й минуте. Отыграться хозяева так и не смогли.

После восьми игр «Уралец-ТС» имеет в активе семь очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Следующую игру тагильчане проведут также на домашнем стадионе 17 сентября. Соперником станет ФК «Оренбург-2».