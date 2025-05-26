ФК «Уралец-ТС» в Нижнем Тагиле уступил «Носте»

25 мая тагильский «Уралец-ТС» на домашнем стадионе «Уралвагонзавод» принимал новотроицкую «Носту». Хозяева на протяжении всего матча владели преимуществом и старались закрепиться в тройке лидеров сезона, но гости грамотно действовали в обороне и шансов тагильчанам на успешную атаку практически не давали. Матч шёл к боевой ничье, но на 72-й минуте нападающий «Носты», активно действуя в чужой штрафной, находит возможность ударить из-под защитника и забить единственный гол в этой встрече. 0:1 в пользу «Носты».

После шести игр «Уралец-ТС» занимает пятую строчку в турнирной таблице. Следующую игру подопечные Юрия Матвеева проведут 1 июня на выезде с ФК «Рубин-2».