ФК «Уралец-ТС» в Нижнем Тагиле уступил дублю «Рубина»

Накануне, 27 августа, тагильский ФК «Уралец-ТС» в очередном туре первенства России в Дивизионе «Б» Второй лиги в Нижнем Тагиле встречался с дублем казанского «Рубина». Гости имели небольшое преимущество по владению мячом и ударам в створ ворот, которое и вылилось в забитый гол. На 81-й минуте встречи Артём Зияисов прорвался сквозь оборону тагильчан и в окружении четырёх игроков смог точно пробить в дальний угол. 0:1 в пользу «Рубина-2».

После шести игр тагильская команда имеет в активе 6 очков и занимает 7-ю строчку в турнирной таблице. Следующую игру ФК «Уралец-ТС» проведёт 3 сентября на выезде с ФК «Носта» (Новотроицк).