ФК «Уралец-ТС» проиграл в первом матче на домашнем стадионе в Нижнем Тагиле

13 августа в Нижнем Тагиле на стадионе «Уралвагонзавода» состоялся первый домашний матч ФК «Уралец-ТС». Соперником тагильчан стал «Урал-2» из Екатеринбурга. Посмотреть большой футбол пришли более 2100 зрителей.

Хозяева на протяжении всего матча владели небольшим преимуществом, но реализовать моменты не удалось. Гости же, наоборот, максимально эффективно использовали свои шансы: на 21-й минуте ошибкой защиты воспользовался нападающий екатеринбуржцев Сурхайхан Абдуллаев, а перед финальным свистком точку поставил Лев Толкачёв — 0:2 в пользу «Урала-2».

«Не всё получилось по содержанию, требуется более тщательный анализ, поверхностные выводы не будем делать. Ребята старались, сделали свой максимум, который они на сегодняшний день могут. Чего-то нам не хватило в организации, чего-то не хватило в завершении. Планы команды: готовиться выигрывать следующий матч. Лекарство от поражений — только победы. Наша четвёртая зона весьма неплохой уровень футбола показывает. Все те, с кем мы сыграли, имеют достаточно хороший уровень игры. Наверное, один из основных факторов, влияющих на результат, — это стабильность состава, сыгранный коллектив. Мы пока не можем этим похвастаться. Но мы на верном пути», — сказал тренер «Уральца-ТС» Игорь Бахтин.

После пяти туров «Уралец-ТС» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе шесть очков.