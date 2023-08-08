ФК «Уралец-ТС» одержал первую победу в чемпионате

Нижнетагильский ФК «Уралец-ТС» одержал первую победу в рамках первенства России в Дивизионе «Б» Второй лиги. Накануне тагильчане в Жигулёвске выиграли со счётом 1:0 у ФК «Акрон-2». Единственный гол с пенальти на 38-й минуте забил Линаз Кадерметов. После четырёх игр «Уралец-ТС» имеет в активе шесть очков и занимает третью строчку в турнирной таблице.

13 августа тагильская команда проведёт свой первый домашний матч на стадионе «Уралвагонзавод». Соперником «Уральца-ТС» станет «Урал-2» из Екатеринбурга.