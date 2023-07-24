ФК «Уралец-ТС» на выезде сыграл вничью с ФК «Оренбург-2»

Накануне, 23 июля, тагильский ФК «Уралец-ТС» во втором туре первенства России в Дивизионе «Б» Второй лиги встречался на выезде с ФК «Оренбург-2». Первый тайм команды присматривались друг к другу и больше беспокоились о своей обороне. Счёт в матче на 57-й минуте открыл «уралец» Линаз Кадерметов. Хозяевам удалось отыграться лишь на 86-й минуте — 1:1.

После двух туров «Уралец-ТС» с двумя очками занимает 5-е место в турнирной таблице из 9 команд. Следующую встречу тагильчане проведут 29 июля в посёлке Вурнары, где сыграют с ФК «Химик-Август».