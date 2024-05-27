ФК «Уралец-ТС» на выезде обыграл «Ладу-Тольятти» (ВИДЕО)

В минувшую субботу рамках 7-го тура первенства России Дивизиона «Б» Второй лиги тагильский ФК «Уралец-ТС» в Сызрани встречался с «Ладой-Тольятти». В первой половине матча гости имели подавляющее преимущество во владении мячом и ударах по воротам, но голкипер «Лады» действовал безошибочно. Только на 88-й минуте тагильчанин Максим Смольников смог реализовать свой момент. Итоговый счёт — 0:1 в пользу «Уральца-ТС». Эта победа позволила подопечным Игоря Бахтина подняться на 7-ю строчку турнирной таблицы.

Следующую игру тагильчане проведут на домашнем стадионе 1 июня, соперниками станут самарские «Крылья Советов-2».