ФК «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила сыграет в 1/4 финала межрегионального этапа Кубка России с «Металлургом» из Аши

Вчера, 18 апреля, состоялась жеребьёвка 1/4 финала межрегионального этапа Кубка России. По её результатам соперником ФК «Уралец ТС» из Нижнего Тагила стал клуб «Металлург» из Аши. Первый матч пройдет 13 июля в Аше, ответный — 3 августа в Нижнем Тагиле.

Напомним, путёвку в четвертьфинал тагильский клуб завоевал, дважды обыграв пермский «Амкар-2» со счётом 1:0 и 3:2.

Первый матч в рамках чемпионата страны III Дивизиона состоится в Магнитогорске в ближайшую субботу, 23 апреля. «Уралец-ТС» сыграет с действующим чемпионом «Мет-Магом». Домашний поединок запланирован на 30 апреля.

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