ФК «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила прошёл в следующий раунд Кубка России (ВИДЕО)

Накануне в Перми тагильский ФК «Уралец-ТС» в рамках первого раунда Кубка России (Путь регионов) встречался с местным клубом «Ильпар», выступающим в любительском дивизионе. В первом тайме болельщики не увидели забитых мячей, но практически сразу после перерыва гости открыли счёт, отличился Александр Подбельцев. Моментов отыграться у хозяев поля практически не было, а за 4 минуты до финального свистка Максим Смольников мощным ударом поразил дальний угол ворот. Итоговый счёт — 2:0 в пользу команды из Нижнего Тагила.