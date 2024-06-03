ФК «Урал» вылетел из РФПЛ

Главная футбольная команда Свердловской области ФК «Урал» покидает Премьер-лигу. По сумме стыковых матчей за право остаться в высшем футбольном дивизионе России «шмели» уступили со счётом 2:3 тольяттинскому «Акрону» и следующий сезон проведут в Первой лиге. Команду уже покинул главный тренер Виктор Гончаренко, но фанаты требуют отставки и президента клуба Григория Иванова.

Напомним, в прошедшем сезоне ФК «Урал» занял 14-е место в чемпионате России, набрав всего 30 очков, и за право остаться в сильнейшем дивизионе был вынужден играть стыковые матчи.

Отметим, что «шмели» выступали в РФПЛ с сезона 2013/2014.