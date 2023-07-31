ФК «Урал» продлил контракт с уроженцем Нижнего Тагила Олегом Шатовым

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов заявил «Матч ТВ», что клуб продлил контракт с восстанавливающимся после травмы полузащитником Олегом Шатовым и внёс футболиста в заявку на сезон.

«Мы заранее включили Олега в заявку, потому что по окончании сезона продлили с ним договор. Он, как я говорил и раньше, бессрочный. Мы всегда рассчитываем на Олега, будет у него здоровье — будет играть. Восстановление продлится до конца августа», — сказал Иванов «Матч ТВ» в Екатеринбурге.

Напомним, Шатов не выходил на поле с ноября прошлого года из-за полученной травмы. Ранее футболист заявил «Матч ТВ», что не думает о завершении карьеры. Шатов до возвращения в «Урал» в 2022 году также выступал за команду с 2007 по 2011 год.

Олег Шатов — воспитанник тагильской футбольной школы «Уралец», в своей карьере выступал за «Урал», «Анжи», «Зенит», «Краснодар» и «Рубин». Также полузащитник провёл 28 матчей за сборную России. В ноябре 2021 года футболист решил покинуть ФК «Рубин» и сделать паузу в карьере. В середине января 2022 года Шатов стал тренироваться вместе с «Уралом» на сборах.

Олег Шатов не забывает про родной город. В 2016 году тагильчанин вложил 13 млн рублей в строительство стадиона на Руднике имени III интернационала. В 2020 году Шатов пожертвовал полмиллиона рублей на лечение трёхлетней девочки из Нижнего Тагила.