Фитнес-модель Яна Митронова из Нижнего Тагила стала титулованной чемпионкой по бодибилдингу на BRIGHT BATTLE — 2024 

30-летняя тагильчанка Яна Митронова в этом году стала чемпионкой в категории «Эстетический фитнес» на соревнованиях по бодибилдингу BRIGHT BATTLE — 2024, которые проходили в Екатеринбурге. Это были первые соревнования для девушки, поэтому такой успех для Яны был особенно неожиданным.

Всего в турнире BRIGHT BATTLE — 2024 участвовали 250 атлетов из Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, а также Красноярского края, Татарстана, Башкирии и Москвы.

Идея выступать на сцене в качестве фитнес-модели Яне пришла, когда она находилась в декретном отпуске. Как рассказывает девушка, 7 лет назад в Сети она увидела соревнования по бодибилдингу, и в этот момент у неё появилась мечта.

«7 лет назад, находясь в декрете, я увидела соревнования по бодибилдингу. Мне очень понравилось, как уверенные и красивые женщины ходят по подиуму в спортивной форме и блестящих купальниках. Именно с того момента у меня появилась мечта поучасвовать в соревнования по бодибилдингу. Я тренировалась два года, пока тренер не сказал, что я готова», — рассказывает Яна Митронова.

Яна вспоминает, что на старте физическая форма у неё была далека от идеала, поэтому пришлось много тренироваться.

«После рождения ребёнка тело изменилось. Вес предательски стоял на отметке 68 кг. Когда малыш подрос, я начала заниматься бегом и проходить специальные курсы по правильному питанию», — говорит тагильчанка.

На турнире в категории «Эстетический фитнес» соревновались 20 претенденток. Судьи оценивали не только физическую форму, но и образ спортсменок, который должен стремиться к эталону.

«Сначала я думала, что для того, чтобы участвовать в соревнованиях по бодибилдингу, нужно только заниматься в спортзале, но всё оказалось намного сложнее. Здесь необходимы ещё занятия по позированию на сцене, чтобы выгодно показать рельеф. Особенно перед самими соревнованиями обязательно нужно следить за питанием», — рассказывает чемпионка.

Яна признаётся, что некоторые девушки, которые решили серьёзно заниматься бодибилдингом, иногда сталкиваются с хейтом в свой адрес, но ей повезло: родные, близкие, а также подписчики в соцсетях позитивно отнеслись к её стремлению поучаствовать в подобных соревнованиях.

«С хейтом я не сталкивалась, но знаю, что некоторые девушки сталкиваются с негативом в свой адрес. Я веду блог и в момент подготовки делилась с людьми своими результатами. В день соревнований за меня болела половина Свердловской области. Поддержка была неописуемая», — вспоминает спортсменка.

Яна отмечает, что мифов про бодибилдинг существует огромное количество. Например, что девушки, занимающиеся культуризмом, очень мужественные и у них грубеет голос.

«Все разговоры про мужественность девушек, занимающихся бодибилдингом, не более чем стереотип. И конечно, голос не становится грубее», — говорит фитнес-модель.

Яна отмечает, что в руках некомпетентных тренеров у спортсменов могут появиться проблемы со здоровьем.

Также фитнес-модель заявляет, что рост для спортсмена не так важен, как природные данные. Но главное, конечно, дисциплина и огромное желание.

⁠«Для участия в соревнованиях рост не имеет значения. Но всё-таки природные данные, как и в любом спорте, важны. Могу отметить, что главное — это дисциплина во всём: в еде, тренировках и жизни», — отвечает чемпионка BRIGHT BATTLE — 2024 по бодибилдингу.

В обычной жизни Яна — любящая жена и мама 7-летнего сына.

Также девушка является основателем студии перманентного макияжа в Нижнем Тагиле. Сама работает мастером и обучает искусству перманентного макияжа уже 3 года.

«Мой день проходит будто за минуту! С утра у меня десять сумок, с которыми я иду в садик, потом на работу, затем в спортзал, следом снова на работу. После садика забираю ребёнка и веду его на тренировки. И после этого вечером меня ждут домашние дела. Конечно, это сложно, но мне нравится такой ритм жизни. В этом вся я», — рассказывает фитнес-модель.

Сейчас Яна готовится к следующим соревнованиям, которые пройдут в конце марта. Чемпионка занимается силовыми тренировками 4 раза в неделю под чутким руководством тренера Сергея Миронова.