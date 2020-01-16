The Financial Times: Мишустин не знал, что его назначат новым премьер-министром

Михаил Мишустин не знал о своём назначении премьер-министром до момента, пока Дмитрий Медведев не сообщил об отставке правительства. Об этом пишет американское издание The Financial Times со ссылкой на близкий к Кремлю источник.

«Он понятия не имел, что происходит. Он сидел со всеми на послании Путина и узнал обо всём только после отставки Медведева», — сообщил источник газеты.

Он также добавил, что назначение удивило не только самого Мишустина, но и других высокопоставленных чиновников и банкиров.

Напомним, с предложением назначить Мишустина главой правительства 15 января выступил президент Владимир Путин. Он предложил Мишустину стать премьер-министром после того, как принял отставку предыдущего состава правительства во главе с Дмитрием Медведевым.