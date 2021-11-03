Фильм тагильского режиссёра про галерею «Народная» покажут в Екатеринбурге

6 ноября в 16:00 в бывшем кинотеатре «Салют» на Толмачёва, 12 в Екатеринбурге покажут фильм о тагильской галерее «Народная» (18+). У гостей кинопоказа будет возможность пообщаться с режиссёром фильма, тагильчанином Вадимом Костровым.

Фильм рассказывает о галерее в Нижнем Тагиле, которая находилась в одном из гаражных боксов за парком «Народный». Этот проект придумали участники арт-группировки ЖКП летом 2019, но галерея просуществовала всего один сезон. Помимо выставок, там проходили кинопоказы, концерты, лекции об искусстве и стрит-арте.

Показ фильм об андеграундной галерее пройдёт в рамках 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства. На встрече с гостями пообщается куратор выставок индустриальной биеннале, уроженец Нижнего Тагила Владимир Селезнёв.

Зрители фильма увидят процесс подготовки и организации мероприятий в галерее, а также услышат мысли создавших её художников и кураторов. Организаторы кинопоказа уточняют, что лица старше 18 лет должны предъявить на входе действующий QR-код, медотвод вместе с ПЦР-тестом или справку о вакцинации хотя бы первым компонентом, а также паспорт.